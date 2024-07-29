بحوزتها 1 كغم من الكرستال.. اعتقال امرأة تتاجر بالمواد المخدرة في ميسان

وقال ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على متهمة تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتها (1 كيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة".وأضاف، ان "عملية القبض جاءت في محافظة ميسان وبأشراف مدير مخدرات بالمحافظة"، وأشار الى انه "تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمة امام قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتها الى جهة الاختصاص".