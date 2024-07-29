اجتماع حكومي يناقش التواجد غير القانوني للعمالة الاجنبية في العراق

وقالت وزارة الداخلية في بيان، " بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ترأس وزيرالداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماع اللجنة الوزاريّة المؤلفة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضواً ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي عضواً، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين، حيث كان مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة مقرِّراً لهذه اللجنة والتي ستكون مهمتها تقديم رؤية شاملة ومعالجات لموضوع العمالة الاجنبية غير القانونية في البلاد".

وأضاف البيان "ناقش المجتمعون آلية وضع توصيات معنية من واجبها معالجة التواجد غير القانوني للعمالة الاجنبية في العراق ومعرفة التحديات بهذا الصدد".

وجرى خلال الاجتماع بحسب البيان "طرح مجموعة من الرؤى والخطط التي من شأنها إيجاد الحلول الناجحة لموضوع العمالة وتنظيم دخولها عبر المنافذ الرسمية وفق القوانين النافذة لجمهورية العراق بعد التنسيق والتعاون مع الحكومات التي تتوافد منها العمالة الاجنبية".