بيان رسمي يحذر من قطع الرواتب الشهرية عن هذه الفئة

السومرية نيوز – محلي

حذرت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل، من قطع الرواتب الشهرية للمشمولين ضمن حملة (العراق هويتي) الذين لم يصدروا البطاقة الوطنية الموحدة لحد الان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "على المستفيدين المشمولين ضمن حملة (العراق هويتي) الذين لم يصدروا البطاقة الوطنية الموحدة لحد الان مراجعة دوائر، ومديريات الاحوال المدنية في بغداد، والمحافظات للاسراع في انجاز اصدار البطاقة مجاناً".

وحذرت "من قطع الاعانة مستقبلاً كون الهيئة تعمل على مقاطعة شاملة للبيانات بالاعتماد على الرقم الوطني الموحد".