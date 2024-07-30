منتجات النجف تغرق الشوارع بغاز "رخيص" وتنهي إضراب الوكلاء

وقال فرع توزيع المنتجات النفطية في النجف الاشرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد لقائهم بمدير فرع النجف الأشرف لتوزيع المنتجات النفطية زيد المخزومي، باشر وكلاء الغاز الجوالين بتحميل الأسطوانات المعبأة بالغاز السائل من المعامل الحكومية والأهلية في محافظة النجف الأشرف لتوزيعها على المواطنين".وفي السياق، قال مصدر للسومرية نيوز، ان المنتجات النفطية قامت بانزال سيارات كبيرة تبيع الغاز بسعر خمسة الاف دينار للانبوبة في الشوارع في رد عكسي على اضراب الوكلاء الذين تسببوا بارتفاع أسعار الغاز الى 10 الاف دينار للانبوبة نتيجة اضرابهم.وجاء الاضراب في جميع المحافظات العراقية من قبل وكلاء الغاز اعتراضا على أنظمة "الجي بي سي" تتبع عجلات الغاز، وكذلك اطلاق تطبيق "قنينة" الالكتروني الذي يتيح للمواطنين الطلب عبر تطبيق في الموبايل، فضلا عن اعتراض الوكلاء على الضرائب.