دعوة لإقرار قانون الاحوال الشخصية ومستجدات ازمة تشكيل حكومتي ديالى وكركوك بنشرة السومرية

# رغم الجدل الدائر.. الاطار يدعو البرلمان لإقرار قانون الاحوال الشخصية، وترجيحات بإدراجه في الجلسات المقبلة# تحذيرات من فراغ امني وخدمي بسبب تعطل تشكيل حكومة ديالى.. والازمة في كركوك تزداد تعقيدا# العمالة الاجنبية تسحب بساط العمل من الشباب.. والعراق يبحث سبل معالجة التواجد غير القانوني لآلاف الاجانب# الصناعة المحلية.. سنوات من التراجع.. والاسباب تعزى لغياب الدعم الحكومي وضعف الضرائب على المستورد