مجلس الخدمة يعلن المصادقة على تعيين نحو 1000 شخص من هذه الفئتين

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجلسته الطارئة رقم ( 22 ) المنعقدة في 2024/7/30 المصادقة على تعيين اكثر من (٨٥٠) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، موزعة على الاختصاصات (معاون مصحح، معاون مترجم ،معاون اختصاص نظم معلومات ، معاون مهندس ، مدرس رابع ، معاون مهندس تقني ، معاون مهندس زراعي ، دبلوم فني ، معاون مختبر متدرب (تحليلات مرضية) ، كاتب مكتبات ، ممرض فني ، معلم جامعي رابع ) ".وأكد المجلس، "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره".