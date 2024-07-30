بابل تعلن الاستنفار بعد انفجاري اليوم

أعلنت محافظة بابل، مساء الثلاثاء، عن الاستنفار بعد الانفجارين اللذين وقعا شمالي المحافظة.

وقال اعلام المحافظ في بيان، إن "محافظ بابل عدنان فيحان يعلن الاستنفار بعد انفجارات هزت جرف الصخر"، مشيرا الى انه "وجه باستنفار كافة الكوادر الطبية والمستشفيات في المسيب لاستقبال الجرحى وجثامين الشهداء".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارين في موقعين بجرف النصر شمالي بابل.