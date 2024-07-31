محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا الخميس

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل وجَّه بتعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام".وأضافت أن "الفحل قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس الموافق 1-آب-2024، لكل من أقضية بلد والدجيل والطوز وآمرلي".