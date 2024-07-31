النقل توضح عبر السومرية حقيقة توقف الرحلات بين بغداد وبيروت

وقال اعلام الوزارة للسومرية نيوز، انه "لا صحة لما تناقلته وسائل اعلام ومنصات بمواقع التواصل الاجتماعي عن توقف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت"، مشيرا الى ان "الرحلات مستمرة".وفي وقت سابق من اليوم، تناقلت وسائل اعلام ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أنباء تفيد بتوقف الرحلات بين العاصمة العراقية بغداد والعاصمة اللبنانية بيروت.