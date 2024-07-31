انفجارات بابل واغتيال إسماعيل هنية وزواج القاصرات بنشرة السومرية

= الكيان الصهيوني يغتال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في طهران، وفصائل المقاومة تتوعد بالرد= مسيرة امريكية تقصف مقرا للحشد في جرف النصر .. الحكومة تصفه بالعدوان المتهور وتؤكد اتخاذ الاجراءات= زواج القاصرات .. جدل محتدم يرافق تعديل قانون الاحوال الشخصية .. انقسامات نيابية بشأن طرحه للتشريع= تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة .. مواطنون يشتكون من انقطاع مياه الاسالة في مناطق عديدة داخل العاصمة