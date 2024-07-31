بالصور.. اعمال تخريبية تطال البنى التحتية للاتصالات في الانبار

السومرية نيوز – محلي

أعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، اليوم الأربعاء، عن تعرض البنى التحتية للاتصالات في الانبار لاعمال تخريبية.

وقالت الشركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مشاريع ال FTTH في محافظة الأنبار تعرضت الى اعمال تخريبية لعدد من الكابينات والكابلات الضوئية من قبل الجماعات التخريبية، أسفرت عن قطع عدد من الكابلات الضوئية".

وأضافت انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل مديرية اتصالات الانبار بحق الجناة، وكل من تسول له نفسه العبث في ممتلكات الدولة".