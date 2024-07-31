استئناف رحلات الملكية الأردنية لبيروت

السومرية نيوز – دولي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن استئناف رحلاتها يوميا إلى بيروت اعتبارا من فجر يوم غد الخميس.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن "استئناف الرحلات جاء بعد موافقة هيئة تنظيم الطيران المدني".

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، في وقت سابق، بأن هيئة تنظيم الطيران المدني قررت تعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت لمدة وجيزة، على إثر تزايد حدة التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.