النزاهة تعلن تسلمها أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية

وقالت النزاهة إنها "تسلمت أحد كبار المتهمين في سرقة الأمانات الضريبية بتعاون وزيري الداخلية الاتحادي والإقليم"

وسبق أن كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، في آذار 2024، عن وجود 30 متهما في قضية سرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار الى استرداد مبالغ ضخمة.يشار الى أن العراق شهد سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) تريليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.