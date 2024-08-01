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وزير العمل يعلن عن افتتاح التقديم على منصة راتب المعين المتفرغ

محليات

2024-08-01 | 03:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وزير العمل يعلن عن افتتاح التقديم على منصة راتب المعين المتفرغ
2,828 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي عن اعادة فتح باب التقديم على منصة راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة، مشيرا الى إطلاق رابط خاص بالوظائف للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتمكينهم طبيا واجتماعيا واقتصاديا.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف الاشرف وحضره مراسل السومرية، "من النجف أطلقنا اولى زياراتنا الى المحافظات في العام الماضي وكانت منها بداية الإنجازات، ونبحث عن اهم احتياجات المحافظة واهلها خصوصا ما يتعلق بوزارتنا ولمسنا تعاونا تاما من قبل المحافظ لخدمة اهالي النجف".

بخصوص ذي الاعاقة، بين، "نعلن اليوم افتتاح التقديم على منصة راتب المعين المتفرغ من خلال رابط الكتروني عبر منصة اور، ونعلن استئناف اصدار بطاقات الصرف (الماستر كارد) للمستحقين الصادرة قراراتهم الطبية".

وأضاف ان عملية الاصدار ستكون ابتداء من الاشد عوقاً على ان تكون نسبة العجز (100%) نزولا وحسب استحقاق كل محافظة، داعيا المواطنين الى المراجعة حسب نشر الاسماء على الصفحة الرسمية للوزارة وهيئة حقوق ذوي الإعاقة.

كما أعلن عن فتح رابط (منصة تمكين والوظائف) للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال التدريب المهني ومنح التراخيص للمعاهد التي تعنى بتمكين هذه الفئة (اجتماعيا، واقتصاديا، وطبيا، وتعليميا، ومهنيا)، فضلا عن توفير المنح المجانية للأشخاص ذوي الاعاقة من الاسر دون خط الفقر.

وأعلن أيضا، إطلاق المتراكم للمستفيدين من الحالات التي (لم يتم تغيير المعين، وغير المتوفي) للمحافظات (البصرة، والديوانية، وبغداد، وصلاح الدين، ونينوى) بمبلغ اجمالي بلغ أكثر من 18 مليار و640 مليون دينار.

ودعا المعاقين من القادرين على العمل الى مراجعة مكاتب التوظيف التي تم افتتاحها في اقسام الاعاقة ببغداد والمحافظات لغرض تسجيل اسمائهم، وتتولى الوزارة ايجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص ومنحهم قروضا ميسرة.

وتابع ان صرف المتراكم لمحافظة النجف سيكون ضمن المحافظات التي ستصرف لمستحقيها في الشهر القادم بعد إطلاق دفعة شهر آب لغرض اكمال عملية التدقيق، مشيرا الى ان عدد المحالين الى اللجان الطبية في محافظة النجف خلال عام 2023 والفصل الاول من عام 2024 لغرض فحصهم بلغ (12088).

وكشف الاسدي:
* عدد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ في المحافظة بلغ (10121) مستفيدا.
* عدد المستفيدين من فقرة التفرغ الوظيفي لإعانة المعاقين بلغ (911) مستفيدا.
* عدد المستفيدين من شراء السيارات لذوي الاعاقة بلغ (682) مستفيدا.

وأكمل، "ارسلنا اسماء ذوي الاعاقة الى محافظة النجف لغرض شمولهم بتوزيع قطع الاراضي حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من (17856)، كما تمكنا من استرداد المبالغ من المتجاوزين على راتب المعين بمبلغ مقداره أكثر من 746 مليون دينار، وقمنا بتوزيع المتراكم على المستحقين للسنوات السابقة بمبلغ مقداره أكثر من 184 مليون دينار.

وأكد انه تم تأهيل قسم ذوي الاعاقة في المحافظة من حيث التأسيسات الكهربائية وعمل مسقفات للمراجعين والتعاون مستمر مع العتبات المقدسة والجهات ذات العلاقة لغرض توفير الاحتياجات اللازمة للقسم..

وبشأن هيئة الحماية الاجتماعية، كشف الوزير ان عدد المشمولين بالإعانة الاجتماعية في المحافظة وصل الى (110,555) اسرة بواقع (80,073) اسرة يعيلها رجل و(30,482) اسرة تعيلها امرأة.

اما ما يتعلق بالقروض، فقال، "ندعو المواطنين في محافظة النجف الى استثمار قروض وزارة العمل ليكون مواطنيها من اصحاب المشاريع المدرة للدخل، وان القروض التي تمنحها الوزارة تبدأ من 20 مليون دينار لغاية 50 مليونا بدون فوائد وهي مفتوحة للمواطنين الباحثين عن العمل سواء العاطلين او مستفيدي الحماية الاجتماعية.

وأردف، اعداد المستفيدين لدينا من القروض ليس بمستوى سكان المحافظة وبلغ عدد مستلمي القروض تراكمياً نحو (5,123) مقترضا، وعدد مستلمي القروض ضمن البرنامج الجديد بلغ (277) مقترضا.

وبشأن العمالة الاجنبية، فقد كشف انه تم إطلاق تصحيح موقف العمالة الاجنبية منذ بداية الشهر الماضي ووضع سقف زمني للمخالفة منها لغاية الاول من ايلول المقبل، وعدد الطلبات المقدمة لتصحيح موقف العمالة بلغ (1988) طلبا وعدد المعاملات المروجة (115) معاملة.

ودعا العاملين في القطاع الخاص الى استثمار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم خاصة بعد دخول الضمان الاختياري حيز التنفيذ.
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