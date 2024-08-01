لجنة نيابية تطالب بشمول جميع الطلبة بالمنحة المدرسية

وقالت رئيس اللجنة، سعاد الوائلي إن المنحة الخاصة بالطلبة في موازنة 2023 كان المفروض تنفيذها من تاريخ إقرارها، لكن عدم توفر المبالغ المخصصة حال دون تطبيقها، لافتة الى أن اللجنة أصرت وبمقترح قدمته في الموازنة على أن تكون المنحة المدرسية لجميع الطلبة، منوهة بأن القرار صدر للمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية فقط.ورأت الوائلي في شمول فئة دون غيرها "غبناً" فليس كل مشمول بالرعاية الاجتماعية فقير، كما أن غير المشمولين قد يكونون بحاجة ماسَّة للمنحة.