من دون موافقات.. مستثمر يشرع ببناء مول بقلب بغداد ضاربا عرض الحائط القوانين النافذة

السومرية نيوز – محلي

من دون موافقات رسمية، مستثمرون يشرعون ببناء مول تجاري في القطعة المجاورة لاحد المولات في زيونة قرب سريع محمد القاسم، رغم اقتصار موافقة الامانة العامة بكتاب رسمي على تخصيص العقار فقط وليس منح الارض للاستثمار.

مواطنون ناشدوا امانة بغداد لايقاف العمل، وفتح هذا الملف الذي غابت عنه الموافقات الرسمية واثيرت الشكوك والتساؤلات.

وما بين استثمار غير قانوني وفوضى منح اراض لجهات متنفذة، تعيش العاصمة حالة من الضياع باراضيها، وسط سطوة اصحاب الاموال والنفوذ الذين سيطروا على العديد من الاراضي في بغداد دون حسيب او رقيب.