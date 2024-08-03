حرارة مرتفعة وغبار.. توقعات طقس العراق

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تفاصيل طقس العراق للأسبوع الحالي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "طقس البلاد ليوم غد الاحد سيشهد تصاعدا للغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

وأكدت ان "طقس الثلاثاء سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتا الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة وترتفع قليلا".

وبينت ان "درجات الحرارة ليوم غد الاحد ستسجل 46 في ميسان والبصرة و45 في كربلاء والنجف والمثنى وذي قار و44 في بغداد وبابل والديوانية وواسط"، لافتة الى ان "دهوك ستسجل حرارة 40 مئوية واربيل 42 مئوية".