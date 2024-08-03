تعديلات على التعيينات

السومرية نيوز – محلي

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، عن اجراء تعديل على التوظيف لشمول أكبر عدد من المتقدمين.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نؤكد الالتزام التام والكامل بما ورد من التوصيات المُشار اليها انفاً ، والتي كان من ضمنها معالجة المتقدمين للتوظيف من خلال ( اعادة تدقيق اوليات المتقدمين الحاصلين على كود بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٦ ، لغرض التأكد من أنطباق شرط حصول المتقدم على مصادقة مجلس الكلية على نتيجة المناقشة بتاريخ أقصاه ٢٠٢٣/٥/١٦ ، وحصوله على الامر الجامعي بتاريخ اقصاه ٢٠٢٣/٦/١٤ ) ".

وأضاف "حرصاً من اللجنة الثلاثية لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين ضمن التعيينات، تقرر اعتماد فقط تاريخ صدور الأمر الجامعي لغاية ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣ والغاء شرط محضر المصادقة على قرار لجنة المناقشة".