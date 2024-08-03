ما بين نقص المياه والصيد الجائر.. الكشف عن سبب نفوق الأسماك في ميسان

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نفوق الأسماك يمثل كارثة تتكرر حصولها في السنوات الأخيرة بسبب نقص المياه واطلاقاتها التي تصل الى محافظة ميسان"، لافتا الى ان "نفوق الحيوانات يحصل عادة في ذنائب الأنهر بسبب نقص الاوكسجين في الماء".وأضاف المالكي، أن "البعض ذهب الى سبب نفوق الأسماك يرجع للصيد الجائر وهذا غير صحيح، وانما نقص المياه هو السبب الرئيسي"، مبينا ان "زراعة الشلب الذي يحتاج كميات كبيرة من المياه ربما ساهم في نقص مستوى المياه وحدوث هذه المشكلة، ناهيك عن بحيرات واحواض تربية الأسماك المخالفة".وتابع المالكي، أن "محافظة ميسان طالبت بزيادة حصتها المائية ومعالجة المشاكل التي تحول دون وصول المياه بشكل كافٍ الى المحافظة"، مستدركا بالقول، "لكن وزارة الموارد وعدتنا بإطلاق كميات مياه إضافة الى محافظة ميسان ستصل خلال الأيام القليلة القادمة الى أنهر ومسطحات المحافظة".وأوضح مدير بيئة محافظة ميسان باسم محمد في (31 تموز 2024) أن تفرعات نهر العز بناحية الخير ضمن الأهوار الوسطى شهدت خلال الآونة الأخيرة نفوق ملايين الأسماك، نظرا لانخفاض الأوكسجين المذاب في الماء وارتفاع تراكيز الأملاح الذائبة والعناصر الأخرى، وزيادة درجات الحرارة وعمليات التفسخ المستمرة لأنواع أحيائية نافقة.