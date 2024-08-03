الكهرباء تعلن استثناء النجف وكربلاء وبابل من القطع خلال الأربعينية

وقال وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفي في محافظة النجف الأشرف، وحضرته السومرية نيوز، إن "مشاريع الدورات المركبة في النجف الأشرف تصل الى (50) ميغاواط، وتم إطلاق مشروع (500) محولة لمعالجة مشكلة الاختناقات"، لافتاً الى أن "(300) محولة دخلت الخدمة، فضلاً عن وضع خطة لادخال (11) محولة متنقلة و(400) محولة للاستعداد للزيارة الأربعينية منها (70) محولة دخلت الخدمة".وأضاف وزير الكهرباء أن "المحافظات المستثناة من القطع المبرمج خلال 15 يوم قبل زيارة الأربعين هي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل".