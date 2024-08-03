"بأساليب مختلفة".. استدراج من نوع اخر لسرقة جيوب العراقيين

السومرية نيوز – محلي

ضمانات وهمية واسعار مرتفعة تصل لأضعاف ما هو موجود بمعارض السيارات.

وعبر اساليب مختلفة تعمل بعض شركات السيارات على استدراج المواطنين للصيانة داخل فروعها الخاصة، لكن ذلك يفرض اجورا مرتفعة مقارنة بالأحياء الصناعية، رغم استخدام الادوات الاحتياطية والايدي العاملة ذاتها.

ويجد كثيرون ان شعارات الضمان والجودة ما هي الا مجرد وسيلة للاحتيال على زبائن هذه الشركات، التي تتملص قدر الامكان من تعهدات الضمان في اغلب الأحيان.

ويرى البعض أن ما تقوم به هذه الشركات يؤدي الى التلاعب باسعار السيارات، إذ يُلجأ الى رفع قيمة السيارة بفرق ليس بالقليل عن سعرها في معارض البيع المباشر، بهدف تحقيق مكاسب مالية تحت شعارات الجودة والضمان الوهمي.