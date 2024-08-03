دقيقة صمت في شوارع السليمانية تخليدا لذكرى الأيزيديين (صور)

السومرية نيوز – محليات



تخليدا لذكرى شهداء وضحايا الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون في محافظة نينوى، أعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية توقف العجلات في شوارع المدينة في دقيقة صمت على أرواحهم.

أدناه مجموعة من الصور المتداولة على مواع التواصل الاجتماعي:

