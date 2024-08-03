وصفات مشفرة واسعار تتجاوز 100 الف دينار.. الادوية تثقل كاهل العراقيين

السومرية نيوز - محلي

تعتبر ظاهرة ارتفاع اسعار الادوية وعدم تنظيمها مشكلة يعاني منها المرضى وذووهم خصوصا ذوي الدخل المحدود.

فأسعار بعض الوصفات الطبية تصل لمبالغ طائلة، اضافة الى وصفات طبية تكون مشفرة من قبل بعض الأطباء.

حزمة من الاجراءات تقول وزارة الصحة انها ستتخذها بحق الافراد والمؤسسات التي تستغل حاجة المريض للعلاج، منها وضع تسعيرة ثابتة للادوية عبر ملصق يثبت عليها

وتعتبر ظاهرة ارتفاع اسعار الادوية والوصفات الطبية المشفرة، معضلة يواجهها المرضى وذووهم منذ سنوات، اضافة الى عائدية بعض المذاخر لمسؤولين ومتنفذين يصعب محاسبتهم في حال مخالفتهم للتسعيرة الرسمية.