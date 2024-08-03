الحيدري يحذر من التلاعب بالدرجات الوظيفية المخصصة للبصرة

السومرية نيوز – محلي

حذر النائب علاء الحيدري، اليوم السبت، من التلاعب بالدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة البصرة.

وقال الحيدري في تدوينة على منصة (X) انه "بعد سلسلة من المطالبات والتظاهرات الاخيرة أمام مبنى ديوان محافظة البصرة، نستغرب تأخر موعد إعلان الأسماء المقبولة ضمن موازنة 2023 المصوت عليها في مجلس النواب والتي كانت حصة محافظة البصرة 13294 درجة وظيفية من مجموع الدرجات الوظيفية الـ150 الف درجة".

وحذر الحيدري "من اي تلاعب ومحسوبيات لصالح جهات على حساب الفقراء والمحتاجين والمشمولين بتلك الدرجات"، لافتا الى "اننا سوف نضطر إلى فتح الملف في مجلس النواب والقضاء اذا ما لمسنا تلاعب او تحايل على اصحاب الحقوق".