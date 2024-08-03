العفو العام وفساد مشاريع امانة بغداد وبطء العمل في طريق ياحسين في نشرة السومرية

# بالتزامن مع ذكرى الابادة..العفو العام يرفع من جلسة البرلمان.. والكتلة الايزيدية تعد ادراجه خيانة لدماء الشهداء# عبر فريق مشترك.. لجنة النزاهة تفتح ملفات الفساد بعقود ومشاريع امانة بغداد عقب اكتمال جمع الادلة# في النجف.. بطء العمل في طريق ياحسين يثير الاستياء.. والاسباب تعزى لغياب الغرامات التأخيرية على الشركات# على خلفية اغتيال هنية.. طهران تنفذ اعتقالات شملت ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين.. وواشنطن ترسل تعزيزات للمنطقة