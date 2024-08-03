بحوزته مواد مخدرة.. اعتقال متهم بتجارة المخدرات في ديالى

وقال ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وبحوزته ( 1 كيلو غرام ) من مادة الكرستال المخدرة وادوات للتعاطي".وأضاف، ان "عملية القبض جاءت في ديالى وبأشراف مدير مخدرات المحافظة، مشيرا الى انه "تم عرض الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم امام قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزته الى جهة الاختصاص".