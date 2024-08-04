وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الرستمية لغاية ساحة الجبهة السايدين وسريع القناة لغاية ساحة الجبهةسريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمشارع سدة العرصاتجسر الطابقين وساحة الطابقين من جميع الاتجاهات ازدحاممرور بطيء على جسر الجادرية وازدحام في تقاطع جامعة بغدادسريع القادسية لغاية مجسر القادسيةمن جامع ام الطبول لغاية ساحة قحطان ازدحامكرادة داخل وأبو نؤاس باتجاه للجسر المعلقازدحامات متقطعة ومرور بطيء في الكرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع المسبحشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةمجسر الربيعي ومجسر العلويةشارع النضال عند مستشفى ابن الهيثممحمد القاسم من مجسر العلوية لغاية وزارة المالية مرور بطيء السايدينازدحام ومرور بطيء من مجسر فلسطين ومجسر قرطبة ونفق باب الشرقي لغاية ساحة التحريرشارع الوزارات بين محطة الكيلاني والكنيسة الاشورية ازدحامشارع الكيلاني وجسر السنك ومن الطيران الى الخلاني وشارع الجمهورية وجسر الجمهورية ازدحامات كبيرة ومتفرعةشارع الرشيد ازدحام من جسر السنك الى ساحة الميدانالشارع من محمد القاسم لغاية باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وشوارع مدينة الطب ازدحام بالكاملشارع حيفا ونفق العلاوي ازدحامشارع صفي الدين الحلي ازدحام