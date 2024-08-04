وذكرت مدير عام التلفزيون التربوي زينب الخفاجي أن "الوزارة ستطلق الحملة من خلال دورة برامجية خاصة بمحاربة ظاهرة التسرُّب من المدارس وآثارها السلبية على المجتمع، وتوعية التلاميذ والطلبة بضرورة العودة إلى المقاعد الدراسية لتعزيز الجانب التربوي والعلمي لديهم".وأكدت أن "قناتها نسَّقت مع عدد من الفنانين القريبين من المجتمع والشخصيات المحبوبة لدى الأطفال، لتسجيل فيديوهات قصيرة بطرق فكاهية تدعو للعودة لمقاعد الدراسة، بالإضافة إلى طباعة بوسترات وتوجيهات خاصة بالحملة لتعزيز أهدافها بشكل ميداني"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.