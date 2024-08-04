تظاهرة ببغداد.. ما قصة التمييز بين خريجي الداخل والخارج والجهات ذات الخصوصية؟ (صور)

ويقول مراسل السومرية، ان اوائل الوجبة الثانية المتقدمين على استمارة التوظيف تظاهروا أمام مجلس الخدمة الاتحادي، صباح اليوم للمطالبة الإسراع بتوزيعهم حيث مر على غلّق استمارة التعيين أكثر من 105 يوما.كما ناشد حملة الشهادات العليا والأوائل، عبر السومرية مجلس الخدمة الاتحادي بالإعلان عن توزيع الجهات ذات الخصوصية المطلوبة لدى المجلس، فيما عبروا عن امتعاضهم من التمييز بين خريجي الداخل والخارج، حيث ان خريجي الخارج لا يزالون ينتظرون الإعلان ولا يعرفون ما سبب التأخير هذا.