عمليات بغداد تنفذ "صولة" على بحيرات الأسماك غير المجازة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعاتنا الأمنية في فرقة المشاة السادسة نفذت عدد من واجبات رفع التجاوزات على الحصص المائية المخصصة لسقي المزروعات".وأضافت القيادة، أن "ذلك جاء بالاشتراك مع دوائر وزارة الموارد المائية، حيث تم كسر أكتاف وردم عدد من بحيرات الأسماك غير المجازة ضمن مناطق قضاء الطارمية شمالي العاصمة.