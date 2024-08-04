صدور أوامر بتعيين أكثر من 12 ألف متعاقد على ملاك تربية الديوانية

وأكد مدير عام التربية علاء الشمري، صدور الأوامر الإدارية بتعيين 12076 متعاقدا وفق القرار 315 لسنة 2019، موضحا أن التعيينات شملت الاختصاصات الإدارية والتربوية والإرشاد، فضلا عن اختصاصات أخرى.وأشار إلى أن مديريته تسعى لتعيين عدد آخر من الخريجين والعاطلين لسد احتياجاتها، أوضح أنها شكلت لجانا لصرف (الماستر كارد) للمشمولين بالوظائف الجديدة، اعتبارا من اليوم الأحد، لغرض تسلم رواتبهم الشهرية للفترة الماضية.