رئيس مجلس القضاء يفتتح المحكمة التجارية في بغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "رئيس المجلس افتتح مبنى المحكمة التجارية في بغداد والتي تختص بجميع الدعاوى التجارية في بغداد".واضاف المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الافتتاح حضره رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة، ونواب رئيس الاستئناف وقضاة المحكمة التجارية"، مبينا أن "المبنى الجديد للمحكمة تم إنشاءه بمساهمة من قبل رابطة المصارف العراقية".