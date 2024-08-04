تعيين أكثر من 750 شخصاً من حملة الشهادات العليا والأوائل

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر بجلسته الطارئة رقم ( 24) المنعقدة في 2024/8/4 المصادقة على تعيين اكثر من (750) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، موزعة على العناوين الوظيفية التالية (معاون مترجم ، معاون اختصاص جودة ، معاون كيميائي ، معاون امين مكتب ، معاون تقني احيائي ، كاتب حسابات ، كاتب تدقيق".وأشار إلى "المصادقة على تعيين اكثر من (780) قيد من حملة شهادة الماجستير على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين تنطبق عليهم شروط الاجتماع الثلاثي"، مؤكداً "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره".