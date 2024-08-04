حليب الحمير علاج في البصرة.. ما القصة؟ (فيديو)

وتحدث بعض الأشخاص في مقطع الفيديو ان "الحليب الذي يأخذوه من الرجل ساهم في علاج ذويهم من امراض الجهاز الهضمي وامراض أخرى" على حد قولهم.وأضافوا، ان "طريقة البيع تبدأ من الساعة الـ 4 فجرا حتى الـ 6 صباحا"، موضحين ان "سعر القدح 5 الاف دينار عراقي".وحليب الحمير هو حليب طبيعي يستخرج من الحمير، وعادة ما تتم معالجته على هيئة مسحوق، ويقال إن المصريون القدماء كانوا يستخدمونه وذلك لأنه مليء بالخصائص العلاجية والغذائية والمجددة للبشرة، كما يقال إن كليوباترا كانت تستخدمه للعناية ببشرتها.ويذكر ان حليب الحمير يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E والأحماض الأمينية وفيتامينات A وB1 وB6 وC وD وE وأوميجا 3 و6، كما يحتوي على كميات عالية من الكالسيوم ودهون أقل بأربع مرات من حليب البقر، بالإضافة إلى كل هذه العناصر الغذائية فإن خصائصه تحافظ على شباب البشرة لذلك يستخدم في مستحضرات التجميل.