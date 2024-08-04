السيد الصدر يصدر توصيات جديدة بشأن الزيارة الأربعينية ويوجه تحذيراً هاماً

السومرية نيوز – محلي

اصدر زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، توصيات جديدة بشأن الزيارة الأربعينية، فيما حذر من إعطاء زمام الأمور الى ثلة ضالة مقلة او مغالية او مجموعة مندسة.

وادناه نص تدوينة السيد الصدر على منصة (X):