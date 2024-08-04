اعتقال 62 متسولا ومتسولة في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال 62 متسولا ومتسولة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مديرية نجدة بغداد الرصافة نفذت حملة للقبض على الاشخاص المطلوبين والمتسولين والمشردين والمخالفين في التقاطعات والأماكن العامة ضمن مناطق متفرقة من جانب الرصافة".

وأضاف "كانت الحصيلة القبض على (62) متسول ومتسولة، والقبض على شخصين مطلوبين، فضلا عن القبض على عدد من الاشخاص المخمورين والمخالفين".