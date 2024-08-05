حرارة مرتفعة وغبار.. تقرير مفصّل لطقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وكربلاء المقدسة والديوانية 45 وفي البصرة وذي قار وميسان 47 ".وأضافت "أما في يوم الأربعاء فسيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى أن "الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع تصاعد للغبار، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".