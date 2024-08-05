بابل.. السجن المؤبد لمدانين أقدما على خطف شاب ومساومة ذويه

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدانين لقيامهم بخطف نجل احد الأطباء من سكنة بابل".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 421/ ب/ج/هـ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 132 /1 منه".