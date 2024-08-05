الهجرة تعلن عودة 500 نازح من أربيل إلى نينوى

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "جابرو، أعلنت عودة (518) نازحاً كانوا يقطنون في مخيم الخازر بمحافظة أربيل إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وقيادة عمليات نينوى، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد".ووجهت الوزيرة، كوادر الوزارة بـ"شمول الأسر العائدة حديثاً بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة".