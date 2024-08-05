أبرز مزايا جواز السفر الالكتروني العراقي في المطارات

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السومرية نيوز – محلي

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، عن مزايا جواز السفر الإلكتروني العراقي وكيفية استخدامه في البوابات الإلكترونية الموجودة بالمطارات أثناء القدوم والمغادرة.