خطة لإجلاء الجالية العراقية من لبنان في هذه الحالة

السومرية نيوز – خاص

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية، عن خطة لإجلاء الجالية العراقية من لبنان في حاص حصول طارئ هناك.

وقال عضو اللجنة حيدر السلامي لـ السومرية نيوز، انه "لا يوجد شيء رسمي لغاية الان بشأن اخلاء الجالية العراقية من لبنان في حالة حدوث أي طارئ"، لافتا الى انه "خلال اتصالاتنا مع البعثة فأنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ قد يحدث".

وأضاف ان "الطيران العراقي سيتوقف اذا حصلت حرب في لبنان"، لافتا الى انه "في هذه الحالة فمن الصعب إعادة العراقيين الى البلاد الا بجهد حكومي وخطة بحسب طبيعة الوضع".

واكد ان "هناك عراقيين مقيمين في لبنان إضافة الى فئة الطلبة"، موضحا ان "عملية السياحة من العراق الى لبنان مستمرة في ظل الأوضاع المتأزمة





