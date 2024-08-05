استمر لدقائق.. تعرض موقع العتبة الحسينية للاختراق

تعرض الموقع الالكتروني للعتبة الحسينية في محافظة كربلاء، الى الاختراق من قبل "هكر".



واستمر الاختراق بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، دقائق قليلة قبل أن يستعيد الموقع عمله. وتتعرض مواقع عدة في العراق بينها حكومية بين فترة وأخرى الى اختراق، بدوافع عدة.