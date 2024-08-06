قائمة بشوارع بغداد المزدحمة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمتقاطع الدورة من جميع الاتجاهاتجسر وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتجسر الجادرية مرور بطيء وازدحام في تقاطع جامعة بغدادشارع سدة العرصات وشارع السندبادشارع كرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع المسبحسريع وجسر القادسيةشارع 14 تموز ونفق العلاويسريع محمد القاسم من الجامعة التكنولوجية الى مجسر قرطبةشارع النضال من التقاطع مع سلمان فائق وشارع الوزارات لغاية مجسر قرطبةشارع الرشيد بين جسري السنك والشهداءشارع الكيلاني وساحة الطيران لغاية ساحة الخلانيالنهضة وشارع شيخ عمرشارع بور سعيد ومجسر فلسطينسريع محمد القاسم من وزارة المالية لغاية مجسر قرطبةمجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع ازقة مدينة الطب