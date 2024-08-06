مشاريع إعمار النجف على طاولة زيدان وكناوي

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فائق زيدان أستقبل اليوم الثلاثاء الموافق 6/ 8/ 2024 محافظ النجف الاشرف يوسف كناوي".وبحث الجانبان "معالجة الإشكاليات القانونية التي تعيق تنفيذ مشاريع أعمار المحافظة"، وفقا للبيان.