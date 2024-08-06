وزير السيد الصدر يوضح بشأن مضيف آل الصدر

السومرية نيوز – محلي

اصدر وزير زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، توضيحا بشأن مضيف آل الصدر في الحنانة.

وقال صالح محمد العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مضيف آل الصدر في الحنانة مخصص لمبيت زوّار الخارج فقط، أما الطعام والشراب فهو عام لكل الزوار ولا سيما القادمين من الجنوب الى كربلاء".

وأضاف "ما إن ينتهي الزائر من طعامه وشرابه فعليه إكمال زيارته وترك المكان لزوار الخارج رجاءً"، لافتا الى ان "المضيف غير مخصص لزيارة سماحته.. وهذا ما يزعجه كثيراً".

واكد ان "العراقيين هم أهل الدار والمضيفون.. فلا معنى لأن يتزاحموا على أماكن ضيوفهم.. ويا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت ربّ المنزل"، موضحا "إن فعل أيَّ أمرٍ مخالفٍ لشروط صاحب المكان لا يخلو من إشكال".