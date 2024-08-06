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الطاقة النيابية: هناك تلكؤ في توزيع الكهرباء والربط مع دول الجوار يحتاج لعامين
محليات
2024-08-06 | 08:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
930 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أكدت عضو لجنة الكهرباء والطاقة سهيلة السلطانيِ، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة ستستضيف وزير الكهرباء لمناقشة واقع الكهرباء في العراق، موضحة ان مشكلة الكهرباء تتمثل في قطاع التوزيع وليس الإنتاج حاليا.
وقالت السلطاني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "سيتم استضافة وزير الكهرباء في لجنة الطاقة النيابية لمناقشة الخطة المستقبلية للوزارة والخطة السابقة وما تحقق منها"، موضحة ان "الوزارة استطاعت ان تحقق قفزة بالإنتاج من 19 ألف ميكا واط الى 27 ألف ميكا واط خلال هذا الصيف وهذا يعد انجاز جيد لهذه الوزارة".
وأضافت: "سيتم مناقشة تلكؤ قطاع التوزيع في الوزارة والمستمر منذ 20 عاما وهذه التراكمات أدت الى ظهور مشكلة في توزيع الكهرباء"، مبينة ان "المتابعة المستمرة أدت الى تحسين توزيع الكهرباء".
وأشارت السلطاني الى ان "المشكلة الحالية تتمثل في قطاع التوزيع وليس الإنتاج لان الكهرباء تتشكل من ثلاثة خطوط وهي الإنتاج والنقل وقطاع التوزيع المسؤول عن إيصال الكهرباء الى المنازل وهذا القطاع يعاني من مشاكل كبيرة بعد تحسين واقع الإنتاج".
وأوضحت ان "التعاقدات مع دول الجوار بشأن تزويد العراق بالطاقة كثيرة ومنها الربط مع الأردن والخليج ولدينا ربط قديم مع إيران ولدينا ربط مع تركيا أيضا كامل ولكن تركيا لديها ازمة ولا تستطيع تزويدنا بالكهرباء حاليا، اما بالنسبة للربط الأردني والخليجي سيشهد العامين القادمين مراحل متقدمة من التجهيز بالطاقة".
وختمت السلطاني، ان "الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق لن يتحقق بسبب النمو السكاني الكبير والذي يتطلب زيادة مستمرة في انتاج الطاقة".
المحرر:
سعد أحمد
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