استنفار في كربلاء بعد حريق داخل محطة وقود

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، باندلاع حادث حريق داخل محطة وقود في كربلاء.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع داخل محطة وقود سما كربلاء على طريق كربلاء – نجف".



وأشار الى انه هناك "استنفارا تاما لفرق الدفاع المدني في محل الحادث".