البصرة.. اعتقال متهم حاول إدخال 10 ملايين مزورة الى البلاد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوات الحدود القت القبض على متهم حاول إدخال نحو 10 ملايين دينار مزورة الى البلاد، حيث تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من القاء القبض على هذا المتهم وبحوزته مبالغ مالية مزورة قدرها (9,950,000) تسعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف دينار من فئة (50) ألف دينار و(250,000) مائتان وخمسون ألف دينار من فئة (25) ألف، كان يحاول ادخالها الى الاراضي العراقية".وأضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".