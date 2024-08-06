بغداد.. فتح تحقيق باستخدام "عجلة" مواطن اثناء احتجازها

وقال ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم فتح تحقيق لمعرفة حقيقة استخدام عجلة مواطن كانت محجوزة في مركز شرطة السيدية ببغداد أثناء عملية حجزها، ووجود مقاطع فيديوية توثق هذا الموضوع".وفي وقت سابق، قام أحد المواطنين بمناشدة وزارة الداخلية بعد نشر فيديوهات من داخل سيارته الموجودة في الحجز.وأشار المواطن الى انه "تم حجز سيارتي يوم 1/8 في مركز شرطة السيدية، واليوم 5/8 رفعت الحجز من المحكمة لعدم وجود أي مخالفة، ولأن سيارتي تحتوي كاميرات مراقبة أمامية وخلفية غير ظاهرة، اكتشفت بعد استلامي السيارة بأنها كانت تُستخدم يومياً وبأوقات متأخرة من الليل".واكد، ان "كل الفيديوهات تحتوي على تواريخ وإحداثيات وكل التفاصيل، كما يُظهر أحد الفيديوات تعرضها لحادث، وقيام أحد الأشخاص بسرقة قطعة من محرك السيارة".