بالتزامن مع زيارة الاربعين.. نصب رادارات لمراقبة السرعة العالية بهذه المناطق

وقال ميري في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالتزامن مع الزيارة الأربعينية، شرعت وزارة الداخلية بنصب رادارات لمراقبة السرعة العالية للعجلات من المنافذ الحدودية حتى مراكز المدن".وأضاف، ان " الرادارات دخلت الخدمة وباشرت بعملها وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض".